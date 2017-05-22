В Москве состоялась премьера фильма "Герасим"

В Московском доме кино состоялся закрытый показ полнометражного фильма "Герасим" режиссера Ростислава Мусаева. Поддержать режиссера и поздравить с дебютом пришли друзья, коллеги и артисты.

Премьеру фильма посетили: режиссер Михаил Вайнберг ("Тест на беременность"), актеры Роман Полянский, Николай Цонку ("Сладкая жинь"), Сергей Баталов, актрисы София Каштанова ("Полицейский с рублевки"), Ольга Хохлова, Ева Авеева, Татьяна Абрамова, Алена Каримская ("Отель "Элеон"), дизайнер Алиса Толкачева, Светлана Пырескина (PR Trend), музыканты, репер Njohn, певица Юлия Holod и другие.

Ну и, конечно же, актеры и члены съемочной группы: Георгий Витяев, Вадим Цаллати, Андрей Харыбин, Алексей Шевченков, Женя Малахова, Леонид Дзюник и другие…

Просторное фойе едва умещало всех желающих посмотреть фильм до официального проката. Торжественная программа началась с остроумной речи режиссера Ростислава Мусаева. Вызывая на сцену по одному члену съемочной группы, он о каждом говорил множество теплых слов, попутно вспоминая интересные истории с площадки.



"Спасибо продюсерам, которые поверили в меня и дали эту возможность. – начал свою речь Ростислав. – В кино я 9 лет, но большинство знало меня как администратора площадки или второго режиссера, и когда я стал рассылать пригласительные, на которых написано "Режиссер Ростислав Мусаев", не скрою, удивление было. Фильм мы сняли достаточно быстро: в январе приступили к подготовкам, в середине февраля начали снимать, сняли за 17 дней, что достаточно быстро".

Самую сильную реакцию у публики вызывала история о том, как художник-постановщик Александр Евгеньевич Даниленко картину, имитирующую икону, распилили на кровать:

"Картину, которая в нашем фильме "исполняет роль иконы", Александр Евгеньевич создал сам. Ведь по правилам иконы имеют права делать не все. По сюжету наш главный герой Герасим пишет иконы. Мы отсняли часть кадров с ней, и спустя некоторое время она снова нам понадобилась. Утром, приехав на площадку, я стал ее искать. Не найдя нигде, подошел к художнику с просьбой принести икону, которая сейчас должна быть в кадре. Пауза. Он смотрит на меня и говорит: а у меня ее нет. Я: ну как нет, когда неделю назад мы ее снимали? На что он отвечает: вы ею не интересовались, и я ее распилил на кровать. Та, которая стоит в сторожке Герасима…. Немая сцена. Смех. Потом он сделал новую, но этот момент мы не забудем еще долго", – рассказал он.

Аннотация к фильму "Герасим": немой бездомный, получивший прозвище Герасим, живет в сторожке и служит в провинциальной церкви. Любимец всего города, он помог почти каждому его жителю, но тут и столицы приезжают тени его города, и мирная жизнь заканчивается...

Сценарист и продюсер: Вадим Тартаковский ("Мишура", "Брачные игры", "Бабоньки", "Чуки-Куки", сериалы "Все будет хорошо", "Отдам котят в хорошие руки", "Аптекарь").

Режиссер: Ростислав Мусаев.

Оператор: Максим Чирков.

В ролях: Герасим – Георгий Витязев, Кристина – Лукерья Ильяшенко, Петр – Андрей Харыбин, Осергий – Алексей Шевченков, Седой – Вадим Цаллати, Андрей – Иван Гришанов, Тася – Малахова Женя, Лена – Карина Зверева.