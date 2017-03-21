В Москве наградят почетной премией успешных женщин

31 марта в Москве пройдет Первая независимая премия для деловых женщин CHARMOUS. В этот вечер почетной наградой отметят успешных и деловых женщин за личные и профессиональные достижения в сфере бизнеса, политики, спорта, культуры, искусства и науки, а так же общественной деятельности.

Церемония вручения премии CHARMOUS обещает стать самым стильным светским событием весны 2017 года, которое соберет более 300 успешных и красивых женщин России. Награждение номинантов статуэткой в виде изящной женской фигуры пройдет в торжественной обстановке одного из самых роскошных ресторанов столицы – Backstage (Crocus City Hall). По словам организаторов премии, которым выступает продюсерский центр "Шер Остон", мероприятие призвано аккумулировать и отметить личные и профессиональные достижения деловых женщин с целью поделиться опытом успеха с начинающими и молодыми предпринимателями.

"Название премии "Charmous" в переводе означает "Очарование", и одним из критериев данной премии является признание личного обаяния и женственности деловых леди и то, что они гармонируют это своими деловыми качествами, – говорит организатор мероприятия Шер Остон. – Несмотря на то, что все женщины, представленные в номинациях премии, занимают высокие и ответственные посты, они умудряются оставаться в первую очередь женственными и обаятельными. Этой премией мы хотим отдать должное их успеху, бизнес хватке, обаянию, ну и, конечно же, красоте".

На премии CHARMOUS 2017, представлено 30 номинаций, среди которых "Лучший руководитель госкорпорации", "Лучший дизайнер одежды", "Лучший руководитель в сфере ювелирного искусства", "Лучший руководитель компании в сфере финансов", "Лучший политический деятель", "Лучшая актриса года", "Лучший ресторатор", "Лучшая спортсменка года" и др.

Среди номинантов CHARMOUS 2017: Мария Захарова, Татьяна Навка, Елена Исинбаева, Ульяна Сергиенко, Юлия Высоцкая, Ольга Свиблова, Гульнара Биккулова, Эвелина Хромченко, Елена Баранова, Мария Кожевникова, Юлия Барановская, Наташа Королева, Светлана Ермолова (La Maree), Алена Бородина, Екатерина Петрова, Наталья Бестемьянова, Галина Фомина, Татьяна Русина, Елена Крыгина, Екатерина Фадеева, Екатерина Федорова, Нина Чусова, Сюзанна Карпова и другие успешные женщины России.

"Каждая леди, представленная в той или иной номинации, успешна в своем деле, – говорит соорганизатор премии Виктория Наумова. – И мы рады отметить этих деловых женщин за их личные и профессиональные достижения".

В этот вечер на сцену поднимутся звезды российского бизнеса, руководители компаний и предприниматели в разных областях бизнеса, а также представители политики, спорта, искусства и культуры. Вечер украсит выступление звезд шоу-бизнеса, артистов эстрады, среди которых лучшие представители российской оперной сцены, джазовой и популярной музыки.