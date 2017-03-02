Величайший волшебник покажет в Москве настоящую магию

Автор невероятных фокусов в нашумевшем фильме "Иллюзия обмана" выступит в России с единственным концертом в столичном Крокус Сити Холл 9 марта.

Один из величайших магов в мире Гаэтано Триджиано уже сейчас называют европейским Дэвидом Копперфильдом. В своих шоу он создает новый вид магии – его иллюзии выходят за пределы простого удивления, они вводят зрителя в настоящий эмоциональный восторг. Его представление – это не отдельные номера, а четко продуманное действие, каждое движение, шаг и даже музыка которого объединены в одну неделимую картину. В своем удивительном шоу Гаэтано создает особое сюрреалистическое место, которое не подвластно времени, здесь не действуют законы физики и нет ничего невозможного. Здесь магия оживает, и зрители отправляются в фантастическое путешествие, стирая все рамки между реальностью и иллюзией. Все, что вы когда-либо только могли себе представить, случится здесь – будьте готовы попасть в другое измерение, полное удивительных загадок и тайн.

Гаэтано был с детства увлечен магией. Еще совсем ребенком, попав на иллюзионное шоу в Риме, Триджиано понял, что это станет всей его жизнью. Он получил множество наград, включая одну из самых престижных премий Mandrake d‘Or в номинации "Лучший волшебный артист года". Начиная с 2000 года, Гаэтано был специальным гостем в театрах, телевизионных программах, на конференциях в более, чем 20 странах по всему миру. А киностудия Universal Pictures пригласила его для разработки фокусов к нашумевшему фильму "Иллюзия обмана" с Вуди Харрельсоном и Морганом Фрименом. От Европы до Азии, от Америки до Ближнего Востока – Триджиано околдовал миллионы зрителей своими феерическими номерами.

Иллюзионист не обошел своим вниманием и Россию. Зимой 2013 года во Дворце Спорта "Лужники" в Москве Гаэтано стал главным героем новогоднего ледового арена-шоу "Волшебник страны OZ". Оживив своими иллюзиями сказочную страну, Триджиано вызвал восторг у взрослых и маленьких зрителей, продемонстрировав свои самые яркие номера. На представления было продано более 220 тысяч билетов, что побило все рекорды кассовых сборов.

Его последнее сольное шоу "Магия Иллюзий" – это симбиоз волшебства, танцев и музыки. Оно раскроет зрителям настоящую суть магии. Неподражаемый Гаэтано, его околдовывающие иллюзии, талантливые танцоры, все это в сопровождении волшебных музыкальных композиций Анджело Талоччи – шоу обещает быть по-настоящему феерическим. В представлениях Триджиано есть все – захватывающее пиротехническое шоу, невероятные превращения, левитация, перемещения во времени и пространстве. Все это ждет зрителей 9 марта 2017 года в концертном зале Crocus City Hall. Билеты уже в продаже!