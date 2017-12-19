"Эмигрантов" покажут в Центральном доме актера
Это история о двух эмигрантах, живущих вдали от родины. Интеллигент и пролетарий, встречая вместе Новый год, первый раз выходят на откровенный разговор друг с другом. Дискуссия заводит их на территорию вечного спора о свободе и рабстве. Первый эмигрировал по политическим соображениям, второй – чтобы заработать денег.
Два социальных слоя, две мировоззренческих позиции, два характера сталкиваются за одним столом и начинают путь к узнаванию друг друга. Достоверно выписанные характеры, юмор пьесы и, конечно же, вечная тема "cвободы", делают "Эмигрантов" произведением актуальным, острым, необходимым именно сегодня. В героях вы обязательно узнаете самих себя и будете смеяться и плакать вместе с ними, вместе с ними надеяться и верить...
Продолжительность спектакля – 2 часа.
Режиссерская версия – С. Щедрин, А. Егоров, Г. Лежава.
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