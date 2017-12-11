The Sun Siyam Irufushi Maldives примет детей на каникулы бесплатно
На курорте созданы идеальные условия для тех, кто путешествует с детьми. В
Iru Fushi есть семейный бассейн, семейные уголки в нескольких ресторанах и даже наш собственный клуб Komas Kidz, где дети могут наслаждаться их собственным миром и длинным списком развлечений. Здесь подготовлены несколько вариантов программ, которые, несомненно, понравятся маленьким гостям. Благодаря высококвалифицированному и заботливому персоналу вы можете оставить детей в детском клубе на весь день и быть полностью уверенными, что они прекрасно проводят время.
Если ребенку, путешествующему с родителями, еще нет 15 лет, то путешественники могут воспользоваться предложением "Дети живут, играют и питаются бесплатно". Выбирайте любую из категории вилл и вам будет доступно это предложение, причем неважно, сколько у вас детей. Если же вы предпочитаете, чтобы дети жили на отдельной вилле рядом, то вы получите 50% скидки на стоимость второй виллы.
Детям будем доступно великолепное детское меню или полное меню ресторана Iru, а так же 75% скидки на меню a la Carte.
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