Скандал с бывшей женой Джигарханяна Новости "Дома-2" Олимпиада-2018 Тесты и опросы Подарки на Новый год

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The Sun Siyam Irufushi Maldives примет детей на каникулы бесплатно

Фото: пресс-служба
 The Sun Syiam Iru Fushi Maldives – это не только романтические каникулы для двоих в настоящем раю, но еще и прекрасное место для тех кто путешествует с детьми. 
прочитано 489 раз

На курорте созданы идеальные условия для тех, кто путешествует с детьми. В  Iru Fushi есть семейный бассейн, семейные уголки в нескольких  ресторанах и даже наш собственный клуб Komas Kidz, где дети могут наслаждаться их собственным миром и длинным списком развлечений. Здесь подготовлены несколько вариантов программ, которые, несомненно, понравятся маленьким гостям. Благодаря высококвалифицированному и заботливому персоналу вы можете оставить детей в детском клубе на весь день и быть полностью уверенными, что они прекрасно проводят время.

Если ребенку, путешествующему с родителями, еще нет 15 лет, то путешественники могут воспользоваться предложением "Дети живут, играют и питаются бесплатно". Выбирайте любую из категории вилл и вам будет доступно это предложение, причем неважно, сколько у вас детей. Если же вы предпочитаете, чтобы дети жили на отдельной вилле рядом, то вы получите 50% скидки на стоимость второй виллы. 

Детям будем доступно великолепное детское меню или полное меню ресторана Iru, а так же 75% скидки на меню a la Carte.

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