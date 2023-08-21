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Воробьёв доложил Путину о поддержке семей участников СВО подмосковными властями

Воробьёв доложил Путину о поддержке семей участников СВО подмосковными властями
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На встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о мероприятиях по поддержке семей участников СВО.

Воробьев отметил, что был организован отдых на море для 1600 детей из Донбасса и семей, связанных с участниками СВО, а еще 900 человек были направлены в подмосковный лагерь «Литвиново».

«В Подмосковье функционирует фонд «Защитники Отечества», и мы активно сотрудничаем с ним. Несмотря на сложное время, мы уделяем особое внимание тем, кто нуждается в заботе», – подчеркнул он.

Фото: пресс-служба Кремля

Путин отметил эффективность организации работы по поддержке семей участников СВО в Подмосковье и выразил надежду, что она будет вестись постоянно.

«Мы надеемся, что такая деятельность будет продолжена и в будущем. Ваше внимание к этому вопросу, как сейчас, будет примером для других регионов», – сказал Путин.

21 августа 2023, 16:17
Фото: пресс-служба Кремля

Андрей Воробьев: запущенный МЦД-3 повысит доступность транспорта для миллиона жителей Московской области

Андрей Воробьев: запущенный МЦД-3 повысит доступность транспорта для миллиона жителей Московской области
На третьем направлении Московских диаметров, состоящем из 41 станции, 21 станция находится в Московской области. Губернатор Воробьев подчеркнул, что регион значительно вложился в модернизацию 20 станций и прилегающих территорий в рамках подготовки к запуску этой линии. «Каждое открытие МЦД – это большое событие, потому что и качество поездки, и стоимость совершенно другие: 180 и 65 рублей – огромная разница.

МинЖКХ: Модернизация инженерных объектов ЖКХ коснется 129 тыс. жителей Воскресенского городского округа

МинЖКХ: Модернизация инженерных объектов ЖКХ коснется 129 тыс. жителей Воскресенского городского округа
С 2023 по 2027 год в городском округе Воскресенск под руководством Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области запланировано реализовать 39 мероприятий на сумму 1 491,97 млн рублей для 128,75 тыс. человек. «С целью обеспечения населения качественной услугой водоотведения в Воскресенске в этом году начнется реконструкция канализационно-насосной станции по адресу: г.

Этим летом в Солнечногорске устранят почти 23 тысячи квадратных метров дефектов асфальта во дворах

Этим летом в Солнечногорске устранят почти 23 тысячи квадратных метров дефектов асфальта во дворах
Второй этап ремонта ям во дворах и внутриквартальных проездах проходит на территории Московской области. Работы осуществляются в 28 муниципалитетах, в том числе и городском округе Солнечногорск. В первую волну в рамках субсидии, выделяемой ГУСТ Московской области, по всему региону уже восстановили 353 826 кв.км. дорожного покрытия. «На первом этапе в городском округе Солнечногорск было отремонтировано более 2,8 тысяч квадратных метров, а это более 560 ям.

Андрей Воробьев объявил об открытии в августе благоустроенного лесопарка во Фрязине

Андрей Воробьев объявил об открытии в августе благоустроенного лесопарка во Фрязине
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход благоустройства и встретился с предпринимателями, которые планируют открыть бизнес в лесопарке. «Сегодня мы заканчиваем благоустройство, которое в конце августа уже будет радовать каждого жителя Фрязина.

Андрей Воробьев объявил о запуске конкурсов по мерам поддержки для социальных и молодых предпринимателей Подмосковья

Андрей Воробьев объявил о запуске конкурсов по мерам поддержки для социальных и молодых предпринимателей Подмосковья
Конкурсы стартуют с 1 августа и предоставляют возможность получить субсидии до 85% затрат на сумму до 2 млн рублей для социальных предпринимателей, а также до 3 млн рублей для субъектов МСП, связанных с детскими центрами. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Кроме того, предприниматели могут рассчитывать на гранты, покрывающие до 75% затрат или субсидию до 500 тысяч рублей для социального бизнеса и предпринимателей в возрасте до 25 лет, добавили в пресс-службе.

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