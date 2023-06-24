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Андрей Воробьев встретился с штабом общественной поддержки

Андрей Воробьев встретился с штабом общественной поддержки
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В начале встречи Андрей Воробьев обозначил цель своей работы – продолжить обеспечивать позитивные перемены для всех жителей Московской области.

«Сегодня здесь собрались уважаемые, вовлеченные во все важные процессы нашей страны и нашего Подмосковья люди. Цель нашей команды – перемены к лучшему, добрые перемены. Чтобы дети получали качественное образование, и здравоохранение было на должном уровне, транспорт развивался. Понятно, что проблем много, но самое главное, чтобы они решались», – сказал он.

Членами штаба общественной поддержки стали известные личности, включая главного редактора телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргариту Симоньян, российского боксера и тренера Дениса Лебедева, а также других деятелей, включая участника СВО Илью Хахрикова.

На встрече участники выразили свою поддержку Андрею Воробьеву и высказали уверенность в его способности решать проблемы и вопросы, стоящие перед регионом.

«Мы вас знаем, как человека пассионарного, неравнодушного, но самое главное по нынешним временам, что я лично знаю – как абсолютного патриота. Наш губернатор совершенно искренне и с болью переживает за страну, за Родину – как все мы. Вам предстоит «тяжелая ноша», но мы по опыту знаем, что она вам по плечу», – сказала Симоньян.

Участник СВО Илья Хахриков отметил, что возвращающиеся добровольцы из Московской области получают ценную поддержку, качественное лечение, протезирование и другую помощь, которая важна для семей военнослужащих и мобилизованных граждан.

Главврач Видновской больницы Бутай Бутаев поблагодарил губернатора за внимание к здравоохранению Московской области. Он сообщил, что недавно открытый центр экзопротезирования пользуется большим спросом и будет актуальным для возвращающихся военнослужащих.

Российский боксер и тренер Денис Лебедев поделился мнением, что с поддержкой губернатора все задачи в области спорта будут успешно выполнены.

Губернатор c общественными деятелями в подмосковном филиале Фонда "Защитники Отечества" Фото: Антон Чернов

Зампредседателя Общественного совета при МЧС России Сергей Лысюк вспомнил, как служил с Воробьевым в одной дивизии, и отметил, что губернатор знает, что значит быть верным своей стране.

Учитель истории и обществознания Дмитрий Лутовинов заострил внимание на качественных изменениях в системе образования Подмосковья, включая строительство новых и реконструкцию старых школ, а также поддержку молодых и опытных педагогов.

По мнению гендиректора «Щелково Агрохим» Салиса Каракотова, Московская область является центром науки и производства с огромным потенциалом. Он сообщил о возрождении органической химии и планах создания отечественного производства молекул для средств защиты растений, благодаря сильной поддержке со стороны области.

Выборы губернатора Московской области пройдут в течение трех дней – с 8 по 10 сентября. Голосование будет доступно как очно, так и онлайн, чтобы дать возможность жителям региона активно участвовать в выборах.

Кандидатуру Андрея Воробьева на пост губернатора была выдвинута на XXVII Конференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», прошедшей 14 июня в Красногорске. Поддержку Воробьева выразили 380 делегатов.

24 июня 2023, 10:36
Губернатор c общественными деятелями в подмосковном филиале Фонда «Защитники Отечества» Фото: Антон Чернов

Андрей Воробьев в Зарайском кремле встретился с митрополитом Крутицким и Коломенским и прихожанами

Андрей Воробьев в Зарайском кремле встретился с митрополитом Крутицким и Коломенским и прихожанами
Губернатор Московской области Андрей Воробьев также выразил признательность за благотворительную деятельность, которую осуществляет РПЦ, направленную на поддержку военных, их семей и всех, кто нуждается в заботе и внимании. «Молитва помогает тем, кто сражается, дает надежду и утешает родных.

"Росатом" построит на Чукотке первую в мире АЭС мощностью до 10 МВт

"Росатом" построит на Чукотке первую в мире АЭС мощностью до 10 МВт
Госкорпорация "Росатом" и правительство Чукотского автономного округа заключили соглашение о строительстве в регионе атомной станции малой мощности (АСММ). Договор подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Подписи под документом поставили генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и врио губернатора Чукотки Владислав Кузнецов.

"Единая Россия" в Подмосковье выдвинула Андрея Воробьева кандидатом на пост губернатора

"Единая Россия" в Подмосковье выдвинула Андрея Воробьева кандидатом на пост губернатора
Об этом на конференции "Единой России" в подмосковном Красногорске заявил секретарь Генсовета Андрей Турчак. Действующий губернатор Московской области является компетентным, ответственным и эффективным лидером, проявившимся в решении проблем региона и заслужившим высокое доверие президента, также сообщил Турчак.

Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем России

Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем России
В ходе мероприятия, организованного в честь Дня России, губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил выдающимся жителям региона федеральные и региональные награды. Воробьев также вручил награды участникам СВО, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Андрей Воробьев: с 1 июля бюджетникам Подмосковья проиндексируют зарплаты

Андрей Воробьев: с 1 июля бюджетникам Подмосковья проиндексируют зарплаты
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона заявил, что с 1 июля зарплаты работников социальной сферы, медицинских работников и работников культуры будут проиндексированы на 8-10%. Решение направлено на улучшение условий труда и социального благополучия указанных категорий работников и обусловлено важностью их вклада в развитие региона. "Мы понимаем, что педагоги, врачи, соцработники – особые профессии, поэтому и внимание к ним должно быть особое.

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