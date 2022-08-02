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Регионы

В Калуге пенсионерка проломила череп чихуахуа бутылкой от коньяка

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Поражающий жестокостью инцидент произошел в Калуге. В местном супермаркете пенсионерка едва не убила чужого домашнего питомца бутылкой от коньяка.

По данным РИА ФАН, пожилая женщина подошла к другой посетительнице магазина и ударила чихуахуа по голове. Хозяйка отвезла пострадавшего питомца в ветеринарную клинику, где врачи диагностировали у собаки многочисленные трещины в черепе.

Стоит отметить, что произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. На обнародованных кадрах видно лицо злоумышленницы, поэтому у правоохранительные органы могут с легкостью установить личность живодерки с помощью технологии распознавания лиц.

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Автор: 2 августа 2022, 13:47 Источник: Mash ✓ Надежный источник

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