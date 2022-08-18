В Екатеринбурге загорелся частный дом

В Екатеринбурге загорелся частный двухэтажный дом. Уточняется, что это произошло на улице Уральских рабочих.
По информации URA.ru, тушить пожар приехали 17 спасателей. Известно, что площадь возгорания составляет 80 квадратных метров.
В Екатеринбурге загорелся частный двухэтажный дом. Уточняется, что это произошло на улице Уральских рабочих.
По информации URA.ru, тушить пожар приехали 17 спасателей. Известно, что площадь возгорания составляет 80 квадратных метров.
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