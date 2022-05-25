Уникальное средство против роста сорняков разработали в Московской области

Подмосковные специалисты представили новшество — эффективную смесь для обработки земли, которая позволяет бороться с распространением борщевика. Это один из самых надоедливых сорняков на садовых участках. Как пишет "Радио 1", средство не несет опасности для зерновых культур.
По данным телеканала "360", вещество спокойно можно применять на кукурузных и злаковых полях. Земля при этом не остается выжженой. Новинкой уже обработали обширную территорию угодий и продолжают применять в сельском хозяйстве.
Сайт "Вести Подмосковья" отмечает, что состав основан на препаратах фирмы "Август". Средства против борщевика, которые тестировали ранее, давали результат только через 14 дней. В то время как новая смесь оказывает эффект уже на пятый день обработки.