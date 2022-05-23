Проект "Общественный огород" стартовал в Подмосковье

Жителям Подмосковья дали возможность выращивать фрукты, овощи и зелень прямо на улице. Долгожданный проект "Общественный огород" уже запустили, передает "Радио 1". В рамках программы люди могут заниматься посадками в парковых зонах Московской области совершенно бесплатно.
Сайт "Вести Подмосковья" поясняет, что для земельных хлопот гражданам выделяются отдельные участки. В рамках акции огородники будут собираться группами каждую неделю. Для них подготовили приятный бонус — познавательные лекции и практические занятия с пользой для ума и души.
"Общественный огород" уже используется в Долгопрудном, в Истре, в Клину, в Сергиевом посаде и в Домодедово. Также на днях заработает удобная площадка в Кашире.
Интернет-издание "Подмосковье сегодня" сообщает, что во время садово-огородных занятий нужно беречь спину. По словам врача, если при посадке и прополке растений нужно сильно склоняться к земле, лучше сгруппироваться на четвереньки. Постарайтесь не поднимать тяжести резко, а грузы таскать либо двумя руками, либо перевозить на тележке. Также нужно регулярно менять положение тела и устраивать периоды отдыха — примерно 1 раз в полчаса.