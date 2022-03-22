Два вора-гастролера вынесли деньги мордовских пенсионеров

Житель Ярославской области вместе со своим знакомой отправился в Мордовию, чтобы воровать деньги у пожилых людей. "Гастролеры" приехали в Саранск. Они ходили по квартирам, представляясь сотрудниками Горводоканала.
Пока женщина проходила с хозяевами на кухню, мужчина осматривал шкафы в поисках денег. Чтобы пенсионеры не сразу заметили пропажу, вор подменял купюры на "билеты банка приколов". Как сообщает VSE42.RU, за один день обвиняемые украли 178 тысяч рублей и уехали из Мордовии. К счастью, злоумышленников поймали.