В Волгограде женщина избила свою падчерицу

Жительница Волгоградской области жестоко избивала свою падчерицу. Это длилось на протяжении двух месяцев.
По данным телеканала "360", однажды злоумышленница попыталась утопить девочку в унитазе. Материалы уголовного дела направили в суд.
Жительница Волгоградской области жестоко избивала свою падчерицу. Это длилось на протяжении двух месяцев.
По данным телеканала "360", однажды злоумышленница попыталась утопить девочку в унитазе. Материалы уголовного дела направили в суд.
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