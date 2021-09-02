В Самаре нашли мертвым подозреваемого в насилии над детьми мужчину

В окрестностях Красноглинского района Самары полиция нашла тело мужчины, которого подозревали в сексуальном насилии над детьми. Ранее было возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса России.
Он проходил подозреваемым в насильственных действиях сексуального характера над лицами, не достигшими 14-летнего возраста. На момент совершения преступления девочкам было шесть и восемь лет.
Как сообщает RT, смерть мужчины наступила в результате ножевого ранения. Следователи проводят проверку.
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