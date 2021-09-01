Будто под гипнозом: в Екатеринбурге мошенница выманивала у россиян деньги

В Екатеринбурге десятки человек пострадали от действий мошенницы. Сообщается, что женщина втиралась в доверие к гражданам и предлагала услуги разного рода.
Для этого злоумышленница даже вынуждала потерпевших брать кредиты. Пострадавшие рассказали, что действовали будто под гипнозом. По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство, передает "Царьград".
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