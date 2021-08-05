Дадут ли стратегическому инвестору Апраксина двора зеленый свет?

Инвестор готов взяться за реконструкцию Апраксина двора и выделить более 5 млрд рублей на восстановительные работы, однако в связи с необходимостью внести в законодательство Петербурга изменения точных сроков начала реализации проекта пока нет. Когда поправки будут внесены и будет ли это сделано, власти умалчивают, как предпочитают и не давать комментариев о судьбе исторического объекта.
Еще осенью 2017 года местные власти одобрили проект реновации территории, разработанный "Студией 44" Никиты Явейна для концерна "Питер", а в 2018 году инвестиционно-строительная компания "Апраксин Двор", входящая в ГК "КЦ Питер", стала стратегическим инвестором Апраксина двора. Но дальше эскизного плана и разговоров дело не пошло. Основная загвоздка – необходимость внести изменения в законы, чтобы приступить к восстановительным работам.
"Сейчас о точных сроках реализации проекта сказать трудно. Это связано в первую очередь с необходимостью внесения корректировок в законодательство Петербурга. Вопрос касается возможности предоставления объектов стратегическому инвестору. Другими словами, корректировки нужны, чтобы Петербург имел полное право передать 21 городское здание целевым назначением стратегическому инвестору", – говорит заместитель генерального директора компании-инвестора Владимир Пауков.
По нынешним правилам передать инвестору объекты культурного наследия можно через торги, поправки позволят осуществить это целевым способом — в рамках преференции. Власти опасаются, что после принятия поправок город может лишиться права на исторический комплекс, стратегический инвестор в свою очередь не имеет полной гарантии, что при проведении торгов объект достанется именно ему.
В марте прошлого года губернатор Александр Беглов направил письмо в ЗакС с просьбой отложить принятие поправок в закон СПб № 282-43 "О порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства, реконструкции и приспособления для современного использования", аргументируя тем, что в них не прописаны гарантии инвесторов по выполнению обязательств.
В связи со множеством бюрократических проволочек и невозможности прийти к единому механизму ИСК "Апраксин Двор" пока не может начать восстановительные работы, а город уже третий год затягивает передачу объекта.
По плану после передачи городских зданий стратегическому инвестору по соглашению начинается приспособление их под современное использование; собственники, владеющие помещениями в корпусах совместно с городом, получают здание для реконструкции исключительно в рамках единой концепции развития; владельцы, которые имеют объекты в полной частной собственности, восстанавливают их за свой счет.
"Единственно правильное решение по Апраксину двору – привлечь заинтересованного инвестора, который возьмет на себя обязательства по согласованию и преобразованию всей территории, и наделить его полномочиями по распоряжению объектами собственности Петербурга. Развитие со стороны городской структуры, очевидно, сдерживается недостаточным финансированием", – считает генеральный директор Colliers в Петербурге Андрей Косарев.
Невооруженным глазом видно, что Апраксин двор необходимо начать восстанавливать как можно скорее, эксперты при этом считают, что наилучший подход – заниматься реставрацией комплексно.
Сегодня Апраксин двор насчитывает 55 объектов культурного наследия, которые день за днем стремительно разрушаются. По оценкам специалистов, из-за нелегальной торговли, которая десятилетиями процветает на рынке, и миллиардных оборотов контрафактных товаров бюджет Петербурга недополучает ежегодно сотни миллионов рублей.
Профильные комитеты Смольного не привлекают к восстановлению объекта инвесторов, готовых вложить средства в реконструкцию комплекса и приспособить объект под современное использование. Чиновники пока не дали комментариев по поводу своих планов и договоренностей с инвестором.
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