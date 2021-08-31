На Сахалине поймали группу наркоторговцев

Сотрудники Сахалинской таможни и управления ФСБ поймали группу наркоторговцев. Правоохранители изъяли у них запрещенные вещества на сумму порядка 50 миллионов рублей.
Как сообщает RT, задержанными оказались молодые люди в возрасте от 19 до 21 года. Они через Интернет заказывали синтетические наркотики из КНР и с материковой части России. Возбуждены уголовные дела.
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