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На Сахалине поймали группу наркоторговцев

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Сотрудники Сахалинской таможни и управления ФСБ поймали группу наркоторговцев. Правоохранители изъяли у них запрещенные вещества на сумму порядка 50 миллионов рублей.

Как сообщает RT, задержанными оказались молодые люди в возрасте от 19 до 21 года. Они через Интернет заказывали синтетические наркотики из КНР и с материковой части России. Возбуждены уголовные дела.

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31 августа 2021, 12:12 Источник: Дальневосточное таможенное управление ✓ Надежный источник

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