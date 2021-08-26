Более пятисот свертков с наркотиками нашли в подмосковном Подольске

Полиция в Подмосковье остановила машину, в которой находились двое. Когда правоохранители попросили документы, водитель резко нажал на газ.
В итоге догнать автомобиль все же удалось, правда, пассажир скрылся. Во время обыска у 38-летнего мужчины обнаружили шесть свертков с белым веществом. Еще 529 свертков нашли под обшивкой и капотом машины. Как сообщает "Подмосковье сегодня", возбуждено уголовное дело.
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