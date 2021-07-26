В Курганской области град повредил жилые дома

Жители Курганской области пострадали из-за природного явления. Уточняется, что обрушившийся град повредил местные здания, а также ряд жилых домов.
В администрации заверили, что рассматривают вопрос о восстановлении бюджетных объектов. В социальных сетях появились кадры, на которых можно заметить внушительного размера градины, передает URA.ru.
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