"Трусливый мерзкий человек": отец Фриске жестко разнес Шепелева в день рождения дочери

В день, когда Жанне Фриске исполнилось бы 52 года, ее отец приехал на кладбище – и то, что он там не увидел, разбило ему сердце.



Владимир Фриске не пропускает ни одной важной даты. В день рождения дочери он снова пришел к ее могиле — с цветами, с болью и с воспоминаниями о той, которую потерял более десяти лет назад. Но рядом не было человека, которого он хотел бы видеть там больше всего, — маленького Платона, сына Жанны.

В разговоре со СМИ убитый горем дедушка не сдержал эмоций. По его словам, Дмитрий Шепелев ни разу не появился на кладбище в памятные даты. Ни в день рождения Жанны. Ни в день ее смерти.

"Трусливый мерзкий человек, — бросил Владимир Фриске в адрес ведущего. — Мне и не нужно, чтобы он сюда приходил. Пусть хотя бы один раз внука сюда привезет, чтобы он знал, где покоится его мама".

Владимир не скрывает: семья Фриске готова дать Платону все, что нужно ребенку для счастливого детства. Любовь, внимание, живую связь с памятью о маме. Но мальчик, по словам деда, лишен всего этого. Шепелев, убежден Владимир, не дает сыну того, что тот заслуживает.

Жанна Фриске ушла в июне 2015 года после долгой борьбы с опухолью мозга. Ей было 40 лет. Платону на тот момент не исполнилось и двух. Сейчас мальчику уже 13 лет — и, по словам деда, он до сих пор не знает, где похоронена его мама.