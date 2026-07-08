Белый костюм, новорожденный на руках: что не так с новыми фото Лерчек

Пока одни желали ей сил и выздоровления, другие не могли сдержать злобы.



В День семьи, любви и верности Валерия Чекалина сделала то, что умеет лучше всего: устроила безупречную фотосессию и бросила ее в сеть — красивую, теплую и неизбежно скандальную.

На кадрах — настоящая семейная идиллия. Элегантный зал с высокими потолками, лепниной и белой мебелью с золотым декором. Лерчек — в белоснежном костюме с трендовым принтом в горох, с профессиональным макижем и укладкой. На руках — новорожденный сын Даниэль, которого она родила в феврале. Рядом — жених, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини в черно-белом образе, его отец, приехавший в гости, мама Валерии в строгом черном наряде и трое детей от первого брака: десятилетние двойняшки Алиса и Богдан и четырехлетний Лев.

"La familia. От нашей семьи поздравляем ваши семьи. И благодарим каждого, кто поддерживает и молится за здоровье Леры", — написал под публикацией Луис.

Снимки сделаны еще до того, как Лерчек побрилась налысо из-за химиотерапии. Сейчас она носит парик. Но именно этот факт стал поводом для новой атаки хейтеров.

Пользователи мгновенно заметили, что кожа Чекалиной на фото выглядит загорелой. Выводы последовали незамедлительно. "В Блохина солярий поставили? Когда мой муж там лежал, ему на солнце запрещали находиться. Странно, конечно, у Леры исцеление проходит. Врачу Нобелевскую премию дадут?" — язвительно написала одна из пользователей.

Поклонники Валерии немедленно встали на защиту. Они терпеливо объяснили очевидное: на фото — грим. И это заметно невооруженным глазом: тон лица заметно темнее, чем естественный оттенок кожи на руках. Но логика в комментариях — редкий гость, и волна хейта не утихала еще несколько часов.

Между тем за красивой картинкой — история, от которой сжимается сердце. Рак желудка четвертой стадии с метастазами. Операция на позвоночнике, который начал разрушаться. Экстренное кесарево сечение. Онкореанимация. Шесть курсов химиотерапии. Инвалидная коляска. И при всем этом — новорожденный ребенок на руках, трое детей постарше и жених, который не отходит ни на шаг.

Луис Сквиччиарини возит Валерию на все процедуры, защищает ее от нападок в сети и, судя по всему, держит всю семью на плаву — в буквальном смысле. Недавно он сообщил, что Лерчек вернулась к занятиям танцами и они вместе танцевали танго. Для хейтеров — очередной повод усомниться. Для тех, кто знает, как работает онкология, — маленькая победа над болезнью.

Напомним, уголовное дело против Чекалиной приостановлено решением Гагаринского суда Москвы — после этого она получила возможность нормально лечиться. Бренд косметики, который Валерия начала разрабатывать два года назад — задолго до диагноза, — был запущен в конце апреля. Оформлен он на мать блогера, Эльвиру Феопентову.