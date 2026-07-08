В Москве за ущерб природе оштрафовали более 200 должностных и юридических лиц

Меладзе планирует возвращение в Россию Тесты Жена Петросяна раскрыла истинную причину их брака Игры Сонник

Топ новостей недели

Жизнь разбитого тяжелым недугом Александра Серова висит на волоскеЖизнь разбитого тяжелым недугом Александра Серова висит на волоске Капкан для Примадонны: роковая ошибка мужа-иноагента превратила дворец Пугачевой в проклятое местоКапкан для Примадонны: роковая ошибка мужа-иноагента превратила дворец Пугачевой в проклятое место "Простая советская эскортница": Прохор Шаляпин сорвал маску с обнаглевшей Лаймы Вайкуле"Простая советская эскортница": Прохор Шаляпин сорвал маску с обнаглевшей Лаймы Вайкуле Актриса Мария Порошина экстренно госпитализирована в Москве Актриса Мария Порошина экстренно госпитализирована в Москве

Лента новостей

Среда 8 июля

14:49"Трусливый мерзкий человек": отец Фриске жестко разнес Шепелева в день рождения дочери 13:12В Москве за ущерб природе оштрафовали более 200 должностных и юридических лиц 13:06Сергей Собянин рассказал о новых форматах и площадках "Театрального бульвара" 12:43Терпели измены, алкоголизм и сплетни: как живут самые крепкие пары нашего шоу-бизнеса на самом деле 11:11Чудо не случилось: смертельно больной Кашпировский экстренно прооперирован после попытки самоисцеления 10:07Спустили с небес на землю: сбежавшую из России Варум жестко наказали в США 00:32Капкан для неверного мужа: именно это 8 июля навсегда спасет семью от развода 21:29Звезды на работе: Горбачева, Гайдулян и Копейкин открыли необычный коворкинг 18:10Убьет желудок за считанные дни: названы знаки зодиака, которым опасно худеть на популярной диете 16:26Что скрывает семья Газманова: внимательные фанаты разглядели в доме певца пикантную деталь 14:45Назван популярный продукт, который ускоряет старение мозга и провоцирует развитие деменции 13:04Собянин сообщил о ликвидации уже 43 беспилотников, летевших на Москву 12:58Малоинвазивные операции для детей становятся новым стандартом хирургии в Москве 11:40Вскрылись грязные махинации Пугачевой с недвижимостью: обвела вокруг пальца 10:44"Морщины продавать легко": косметический химик раскрыла жесткую правду о бесполезных трендах в бьюти-индустрии 09:37"Люблю, куплю, поехали!": молодая жена Петросяна раскрыла корыстную тайну их брака 02:26Этот безумный ритуал на Ивана Купалу, 7 июля, принесет богатство и исполнит желания 17:41"Под угрозой мои дети": зарыдавшая от боли певица МакSим столкнулась с местью 16:40Доктор Мясников раскрыл страшную правду о скрытых болезнях печени по обычному анализу крови 14:09Спал в одной постели с детьми: жуткая расплата советской семьи, пригревшей в квартире монстра 12:17Собчак и Бузова поделили большой куш: поющая ведущая приковыляла на костылях 11:43Freedom Holding Corp. усиливает позиции в США и масштабирует экосистему за пределами Центральной Азии 10:52Всплыла жуткая правда о последних минутах жизни Майкла Джексона 10:42Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 13 БПЛА, летевших на столицу 09:28Сбежавший в Италию Меладзе готовит громкое возвращение 00:06Не совершайте эту роковую ошибку 6 июля – сотрет вас в порошок и загонит в долги 18:56Кризис 30 лет: почему в этом возрасте рушатся браки и карьеры 15:32Оглохнете в одно мгновение: врачи бьют тревогу из-за смертельно опасной привычки 14:04Более 4 тыс. волонтеров Подмосковья помогли жителям выбрать объекты для благоустройства в 2026 году 12:31Стала известна реальная зарплата Елены Блиновской в колонии 07:19Ложь заберет последние деньги: почему 5 июля важно держать язык за зубами 17:38Не вздумайте это давать: эти популярные лекарства из домашней аптечки могут покалечить вашего ребенка 15:31Азиаты делают это каждый день и не стареют: раскрыт секрет здоровья, который ничего не стоит 12:03Звездный час: 3 знака зодиака, которых ждет абсолютное счастье с 6 по 12 июля 2026 года 07:12Сила липового цвета: 4 июля обычный цветок может полностью изменить вашу судьбу 18:14Сбежала из России и прячет ребенка: Муцениеце устроила переполох неожиданным отъездом 16:39Назван идеальный день для заключения брака в июле, чтобы не развестись через год 14:39Прогнулся окончательно: сбежавший Галкин* запел на украинском перед богачами в Монако 13:07"Эффект панды" отменяется: корейский бьюти-секрет спасет ваш макияж в дикую жару 10:55Глобальные изменения на фоне скандала с наличкой: что произошло в семье Олега Газманова 09:32"Я кайфую оттого, что и в 60 лет могу выбирать": Наталья Штурм завела молодого любовника в Африке 00:22Не трогайте паутину 3 июля: роковая ошибка лишит вас денег и притянет беду 18:46Астро-краш-тест: как ваш мужчина ведет себя в гневе и при разводе по его знаку зодиака 16:44Выбросите таблетки и забудьте о массаже: ученые нашли неожиданный способ навсегда вылечить больную спину 14:16Собянин: Уничтожен один вражеский беспилотник на подлете к Москве  14:11В Склифе впервые в России провели уникальную операцию при аневризме – Собянин 14:02Афиша мероприятий на июль-2026: выставки, спектакли и концерты 13:11"Мне угрожают каждую минуту": Симоньян ошарашила признанием о покушении 10:28"Хочется лишить ребенка всего": отец Жанны Фриске отобрал у внука элитную квартиру певицы 09:37"Простая советская эскортница": Прохор Шаляпин сорвал маску с обнаглевшей Лаймы Вайкуле
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Москве за ущерб природе оштрафовали более 200 должностных и юридических лиц

В Москве за ущерб природе оштрафовали более 200 должностных и юридических лиц
208

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы с начала 2025 года выставил требования о возмещении ущерба зеленым насаждениям на сумму 231 миллион рублей.

Контроль за сохранностью деревьев, кустарников и газонов в столице осуществляется в постоянном режиме. В течение 2025 года и первой половины 2026 года ведомство зафиксировало многочисленные случаи повреждения и уничтожения элементов городского озеленения. В адрес компаний-подрядчиков, допустивших нарушения при проведении работ, было направлено 53 требования о возмещении вреда природе. Как отметила заместитель руководителя департамента Динара Каюмова, ведомство продолжит применять жесткие меры воздействия к систематическим нарушителям, на которых не действуют предупредительные меры.

Помимо компенсации ущерба, виновные лица привлекаются к административной ответственности. За указанный период штрафные санкции были наложены на 214 должностных и юридических лиц, а общая сумма штрафов составила 20,5 миллиона рублей. Основной объем взысканий пришелся на прошлый год: тогда были оштрафованы 177 нарушителей на 17,7 миллиона рублей. За первые шесть месяцев 2026 года к ответственности привлеки еще 37 субъектов на сумму 2,7 миллиона рублей. К настоящему времени в бюджет города уже фактически поступило более 17 миллионов рублей.

Работа по взысканию денежных средств продолжается. Если нарушители отказываются добровольно компенсировать нанесенный природе ущерб, материалы оперативно передаются в судебные органы и прокуратуру. При этом в профильном ведомстве подчеркивают, что главным приоритетом остается недопущение подобных инцидентов и профилактика нарушений. Для выстраивания конструктивного диалога с бизнесом и разъяснения экологических стандартов в столице работает цифровая платформа «Открытый контроль», которая помогает предпринимателям вести деятельность без нарушений законодательства.

Шоу-бизнес в Telegram

8 июля 2026, 13:12
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

Сергей Собянин рассказал о новых форматах и площадках "Театрального бульвара"

Сергей Собянин рассказал о новых форматах и площадках "Театрального бульвара"
Третий сезон столичного фестиваля под открытым небом "Театральный бульвар" только за первый месяц лета объединил более двух тысяч артистов. В Москве продолжается масштабный фестиваль "Театральный бульвар", который проходит в столице с 30 мая по 30 августа.

Собянин сообщил о ликвидации уже 43 беспилотников, летевших на Москву

Собянин сообщил о ликвидации уже 43 беспилотников, летевших на Москву
Силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную воздушную атаку на столицу. Очередная попытка масштабного налета была своевременно пресечена дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ.

Малоинвазивные операции для детей становятся новым стандартом хирургии в Москве

Малоинвазивные операции для детей становятся новым стандартом хирургии в Москве
Внедрение малоинвазивных технологий позволило сократить время госпитализации пациентов до нескольких часов. Современная детская хирургия активно развивается в направлении минимизации травматичности медицинских вмешательств.

Freedom Holding Corp. усиливает позиции в США и масштабирует экосистему за пределами Центральной Азии

Freedom Holding Corp. усиливает позиции в США и масштабирует экосистему за пределами Центральной Азии
Американское направление становится одним из ключевых элементов стратегии Freedom Holding Corp. Тимура Турлова. По итогам 2026 финансового года подразделение Freedom Capital Markets расширило лицензионное присутствие до 35 штатов и округа Колумбия.

Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 13 БПЛА, летевших на столицу

Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 13 БПЛА, летевших на столицу
Напряженная ситуация в небе над столичным регионом заставила оборонное ведомство и городские службы работать в режиме максимальной готовности. Силы противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации успешно отразили попытку масштабной воздушной атаки на столичный регион.

Выбор читателей

06/07ПндДоктор Мясников раскрыл страшную правду о скрытых болезнях печени по обычному анализу крови 07/07Втр"Люблю, куплю, поехали!": молодая жена Петросяна раскрыла корыстную тайну их брака 07/07ВтрВскрылись грязные махинации Пугачевой с недвижимостью: обвела вокруг пальца 06/07Пнд"Под угрозой мои дети": зарыдавшая от боли певица МакSим столкнулась с местью 07/07ВтрЭтот безумный ритуал на Ивана Купалу, 7 июля, принесет богатство и исполнит желания 07/07ВтрЧто скрывает семья Газманова: внимательные фанаты разглядели в доме певца пикантную деталь