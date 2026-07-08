В Москве за ущерб природе оштрафовали более 200 должностных и юридических лиц

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы с начала 2025 года выставил требования о возмещении ущерба зеленым насаждениям на сумму 231 миллион рублей.

Контроль за сохранностью деревьев, кустарников и газонов в столице осуществляется в постоянном режиме. В течение 2025 года и первой половины 2026 года ведомство зафиксировало многочисленные случаи повреждения и уничтожения элементов городского озеленения. В адрес компаний-подрядчиков, допустивших нарушения при проведении работ, было направлено 53 требования о возмещении вреда природе. Как отметила заместитель руководителя департамента Динара Каюмова, ведомство продолжит применять жесткие меры воздействия к систематическим нарушителям, на которых не действуют предупредительные меры.

Помимо компенсации ущерба, виновные лица привлекаются к административной ответственности. За указанный период штрафные санкции были наложены на 214 должностных и юридических лиц, а общая сумма штрафов составила 20,5 миллиона рублей. Основной объем взысканий пришелся на прошлый год: тогда были оштрафованы 177 нарушителей на 17,7 миллиона рублей. За первые шесть месяцев 2026 года к ответственности привлеки еще 37 субъектов на сумму 2,7 миллиона рублей. К настоящему времени в бюджет города уже фактически поступило более 17 миллионов рублей.

Работа по взысканию денежных средств продолжается. Если нарушители отказываются добровольно компенсировать нанесенный природе ущерб, материалы оперативно передаются в судебные органы и прокуратуру. При этом в профильном ведомстве подчеркивают, что главным приоритетом остается недопущение подобных инцидентов и профилактика нарушений. Для выстраивания конструктивного диалога с бизнесом и разъяснения экологических стандартов в столице работает цифровая платформа «Открытый контроль», которая помогает предпринимателям вести деятельность без нарушений законодательства.