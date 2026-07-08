Сергей Собянин рассказал о новых форматах и площадках "Театрального бульвара"

Третий сезон столичного фестиваля под открытым небом "Театральный бульвар" только за первый месяц лета объединил более двух тысяч артистов.



В Москве продолжается масштабный фестиваль "Театральный бульвар", который проходит в столице с 30 мая по 30 августа. О развитии проекта и его ключевых событиях в своем блоге рассказал Сергей Собянин. По сравнению с прошлым годом программа существенно изменилась. Организаторы получили свыше 1,3 тысячи заявок на участие со всей страны — от Калининграда до Южно-Сахалинска. Свои постановки в столицу уже привезли более 100 коллективов из Новосибирска, Самары, Севастополя и других городов России, а в июле к программе присоединятся театральные труппы из Сербии и Китая.

Чтобы представить творчество как можно большего числа участников, организаторы расширили географию проекта и вынесли часть площадок за пределы Садового кольца. К традиционным центральным бульварам добавились новые сцены на Пушкинской набережной в Парке Горького и в музее-заповеднике "Коломенское". Кроме того, в этом сезоне запустили мобильный театр "Дилижанс" — передвижная сцена по выходным путешествует по столичным паркам, от "Сокольников" до "Царицына", представляя камерные спектакли.

Репертуар фестиваля стал еще более разнообразным: классическая драма и мюзиклы теперь соседствуют с крупными оперными и балетными постановками, которые были специально адаптированы для открытых площадок. Зрители уже смогли увидеть балеты "Лебединое озеро" и "Кармен", выступления солистов Большого театра, а также спектакли ведущих коллективов страны, включая РАМТ и Театр Российской армии. Творческую программу дополнили выступления участников проекта "Военные оркестры в парках" и совместные музыкально-драматические перформансы с Московским джазовым фестивалем.

Особое внимание организаторы уделили семейной аудитории и интерактивным форматам. Для юных зрителей только в июне провели более 180 спектаклей, а на Чистопрудном бульваре открылись бесплатные театральные мастерские. В них все желающие могут изучить основы сценической речи, актерского мастерства, грима и создания декораций под руководством профессионалов. За первый месяц участниками этих лабораторий стали более 10 тысяч человек. В июле и августе фестиваль продолжится — гостей ждут еще более 500 событий, включая выступления Константина Хабенского, Сергея Безрукова, Юрия Башмета, Константина Райкина и Игоря Костолевского.