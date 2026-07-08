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Губернатор Подмосковья встретился с выпускниками, набравшими рекордные баллы на ЕГЭ

Губернатор Подмосковья встретился с выпускниками, набравшими рекордные баллы на ЕГЭ
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил мультистобалльников и их педагогов с рекордными результатами Единого государственного экзамена.

По сообщению пресс-службы правительства региона, в этом году в Подмосковье почти тысяча 100-балльных результатов.

Впервые в Подмосковье двое выпускников набрали 400 баллов по четырем предметам, девять ребят получили по 300 баллов. Всего в стране таких результатов добились восемь человек.

«Хочу поздравить вас и отметить ваши успехи. Вы достойно прошли все испытания. У нас в этом году около тысячи стобалльников. Это почти в 3 раза больше, чем годом ранее. Хочется сказать слова благодарности всем нашим педагогам», – отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Среди 400-балльников Алексей Майоров из Электрогорского лицея (математика, русский, химия, физика) и Анастасия Косякова из школы №12 Орехово-Зуева (русский, математика, химия, биология).

В числе 300-балльников Диана Богачева из Коломны, Дмитрий Бош из Дмитрова, Мария Зайцева из Королева и Екатерина Максаева из Фрязина.

Учительница русского языка и литературы лицея в Королеве Елизавета Андреева, подготовившая пять стобалльников, отметила, что успех стал результатом совместного труда учеников и педагогов.

В новом учебном году в 215 школах Подмосковья появятся киберуроки. В этом году ЕГЭ сдавали 38,5 тыс. выпускников. При этом больше всего стобалльных результатов в Балашихе, Подольске, Мытищах, Раменском, Королеве и Пушкинском.

Мультистобалльники получат по 100 тыс. рублей, их учителя – по 150 тыс. рублей.

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8 июля 2026, 17:15
Фото: Евгений Пронин
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