У жительницы Подмосковья нашли 300 граммов наркотика

Жительница Подмосковья рискует отправиться в места лишения свободы на длительный срок. У гражданки обнаружили порядка 300 граммов гашиша.
Задержанная сообщила, что приобрела запрещенные вещества посредством закладки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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