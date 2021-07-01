В Ногинске из-за обрушения стены погиб человек

Трагедия случилась в Подмосковье. Стало известно, что на территории фабрики в Ногинске погиб человек. Уточняется, что это произошло при обрушении стены.
Также есть пострадавший гражданин, передает сайт "Подмосковье сегодня". Обстоятельства случившегося на данный момент выясняются.
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