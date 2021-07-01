В Братске школьница убила знакомого ножом из-за оскорбления

В Братске школьница убила ножом подростка. Уточняется, что тяжкое преступление было совершено из-за оскорбления.
Мать погибшего уверена, что парень не был знаком со злоумышленницей. Подозреваемая на данный момент задержана. В отношении нее открыто уголовное производство. Известно, что девушки уже были проблемы с законом, но ее нельзя было привлечь к ответственности из-за возраста, передает телеканал "360".
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