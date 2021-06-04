В Петербурге нашли мертвой сотрудницу полиции

В техническом помещении на 20-м этаже одного из жилых домов на юге Санкт-Петербурга была обнаружен труп 35-летней сотрудницы полиции, передает Пятый канал. страшную находку сделал ее 22-летний молодой человек.
Сообщается, что женщина в момент гибели могла находиться под действием наркотических веществ. В ее квартире были обнаружены следи этого пагубного пристрастия. У погибшей остались трое детей от двух браков.
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