На Урале в подъезде жилого дома нашли голый труп

В подъезде одного из жилых домов на Ухтомской улице в городе Красноуфимск Свердловской области был обнаружен мертвый голый мужчина, передает РИА ФАН. В полиции отмечают, что его с криминалом его гибель не связана. Тем не менее, в обстоятельствах произошедшего специалистам еще только предстоит разобраться.