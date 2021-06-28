На Урале в подъезде жилого дома нашли голый труп

В подъезде одного из жилых домов на Ухтомской улице в городе Красноуфимск Свердловской области был обнаружен мертвый голый мужчина, передает РИА ФАН. В полиции отмечают, что его с криминалом его гибель не связана. Тем не менее, в обстоятельствах произошедшего специалистам еще только предстоит разобраться.
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