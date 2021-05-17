В Красногорске ребенок выпал из окна

Из окна одной из многоэтажек в подмосковном Красногорске с высоты 15-го этажа выпала двухлетняя девочка, передает сайт "Подмосковье сегодня". Ребенок погиб. В момент трагедии мать ненадолго вышла из комнаты. Сообщается, что девочка облокотилась на москитную сетку и та не выдержала веса ребенка.
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