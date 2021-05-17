Под Москвой в аварии с квадроциклом погиб человек

На территории жилого комплекса "Императорские Мытищи" в подмосковных Мытищах перевернулся квадроцикл, передает "Радио 1". В результате этого на первый взгляд незначительного инцидента погиб человек. Еще один пострадал. В обстоятельствах ДТП теперь разбирается полиция.
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