Раскрыты подробности смертельной резни в Екатеринбурге

Новость о смертельной резне в сквере возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге всполошила российскую общественность. Быстро стало известно о числе жертв – трое мужчин. Также появилась информация о том, что сам преступник был обезврежен. Он попытался напасть на сотрудников полиции и получил пулю. Мужчина выжил – его доставили в больницу.
Вскоре стали появляться и подробности самого преступления. Выяснилось, что за нож схватился участник спонтанного пикника. Он с товарищами распивал алкоголь в сквере, на них же он и набросился с ножом, передает "Царьград". Случайные прохожие не пострадали.
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