В Красноярском крае опять разлилось дизельное топливо

Из резервуара объемом в 20 тысяч кубометров на территории "Таймырской топливной компании" в городе Дудинка Красноярского края произошла утечка дизельного топлива, передает "Царьград". Масштабы происшествия устанавливаются. Местные СМИ уже пишут о том что утечка была крупной. На месте работают специалисты, которым предстоит ликвидировать последствия ЧП.
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