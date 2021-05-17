Цены на продукты Дарим билеты в театр Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

СМИ назвали возможное место бегства Лукашенко от народа Белоруссии
Оголившаяся в честь Дня победы Макеева взбесила народ: Отработала концерт
Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
Убитая горем Алентова появилась на траурном мероприятии
партнеры
Понедельник
17 мая
Лента новостей
11:13
"Окружу заботой и любовью!": Кравец забирает жить к себе немощного Зайцева
11:03
"Идеальный возраст": дочь Заворотнюк заговорила о беременности
10:58
В России могут изменить правила использования материнского капитала
10:58
"У него в глазах страх": любовника-работягу Макеевой подняли на смех
10:56
"Считают, что я им что-то должна": Федункив из "Реальных пацанов" о негативной стороне популярности
10:47
Отец Виктора Цоя заявил об угоне машины
10:46
"Случился инсульт": стало известно о трагедии в жизни Тарасовой
10:33
В Красноярском крае опять разлилось дизельное топливо
10:32
Тимати спустил более 20 миллионов на автомобиль для полуторагодовалого сына
10:30
Cadillac XT4: Младший брат
10:27
В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих
10:13
"Она никому не дает": домогавшийся Ирину Безрукову режиссер дал актрисе под дых
10:12
"Стремление кормить грудью": появилось фото Тодоренко с округлившимся животом
10:11
Дипломат Полянский сообщил о "серьезной и опасной эпохе" в отношениях России с Западом
10:03
Извержение вулкана в Исландии сняли на видео
09:31
Россиянин избил водителя скорой помощи
09:30
Харассмент по-русски: почему коллеги ополчились на Лорак и Проклову
09:28
"Она сделала для меня бесконечно много": Корчевников облобызал знаменитую актрису
09:28
Скрывается под другой фамилией: всплыли шокирующие подробности о жизни внебрачной дочери Агутина
09:18
Под Иркутском при пожаре погибли двое детей
09:10
В Кузбассе пенсионерку ограбили в очереди в кассу
09:01
Ночью в Москве горел бизнес-центр
08:44
"Это недостойно!": Проклова получила очередной удар после громкого секс-скандала
08:42
"Сразу взял за нижнюю часть бедра": известная певица вслед за Лорак разоблачила Меладзе
08:39
"У нее подрастает белокурый ангел": Киркоров раскрыл правду о любимой матери-одиночке
08:35
Эксперты предсказали рост цен на сахар в России
08:27
Сломали кровать: сексуальная Королева кувыркалась с затейником Шаляпиным в койке Гурченко
06:09
Меган Маркл и принца Гарри призывают отказаться от монарших титулов
04:05
"Мне повезло выжить": Энтони Хопкинс откровенно о страшной зависимости
02:03
"Страшная сила!": Пугачева не смогла сдержаться от вида красавицы Орбакайте
23:59
Валерий Меладзе рассказал правду о домогательствах брата к Лорак
22:03
"Хочет себе "Кадиллак": подросшая дочь Богомолова и Мороз вызвала изумление
20:47
Историк Сол заявил о неспособности США конкурировать с Россией и Китаем
20:02
Звездная пара Воля и Утяшева впервые показали общественности детей
18:23
Решетова попалась на лжи о романе с Тимати: Обвела вокруг пальца
18:18
Как мама: Дочь Началовой заменила на сцене покойную певицу
18:13
"Это гены": Ургант показал грустную и синеволосую 13-летнюю дочь
18:11
"Копия папы": Порошина опубликовала фотографию дочери от Куценко
18:10
"Авось не сработает": Мурашко сделал заявление о третьей волне коронавируса в России
17:42
"Интим обязательно будет": 67-летняя Успенская призналась о связи с 41-летним Агаларовым
17:26
Аналитик Чалый о воплощении главного страха Лукашенко: Все работает без него
16:26
"Пенис ни разу не встал": известный певец не смог возбудиться от Муцениеце под пристальным взглядом Прилучного
16:21
Требуется анестезия и разрез: Тодоренко попала на операционный стол
16:08
Дочь стала помехой: адвокат сболтнула правду об Успенской
15:22
"У нас уже нет союзников": украинский политолог Бушанский заявил о беспомощности Киева
14:34
"Его кожу у меня из-под рук вынимали": Лолита стала жертвой извращенца
14:31
Названы виновные: почему особенная дочь певца Данко оказалась в реанимации в тяжелом состоянии
14:19
"Никому ничего не должна": Разведенная Климова дала совет российским мужчинам
13:47
Жену Петросяна застукали с новой молодой пассией
13:47
Рязанова раскрыла правду об отношении Собчак к родителям Богомолова
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Голую Бузову облили помоями перед концертом: Страшно смотреть
СМИ назвали возможное место бегства Лукашенко от народа Белоруссии
"Интим обязательно будет": 67-летняя Успенская призналась о связи с 41-летним Агаларовым
"Потраченное время": растоптанная Зудина пожалела о содеянном
"Алла каждый день дает мне": Галкин поделился подробностями брака с Пугачевой
"Всем такого счастья!": Утяшева похвасталась огромным животом
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Регионы

В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих

прочитано 233 раза

В сквере возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге вооруженный ножом злоумышленник стал нападать на прохожих, передает URA.Ru. Район ЧП оцепили. На месте работают силовики. Некоторые СМИ успели сообщить о том, что агрессивный нападавший был подстрелен. Согласно последним данным, он выжил и был доставлен в больницу. Жертвами злоумышленника стали трое мужчин. Подробности устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 17 мая 2021, 10:27 Источник: URA.Ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Страшная сила!": Пугачева не смогла сдержаться от вида красавицы Орбакайте

Дочь Примадонны похвасталась идеальным животиком
Шоу-бизнес

"Стремление кормить грудью": появилось фото Тодоренко с округлившимся животом

Публика ахнула
Шоу-бизнес

Скрывается под другой фамилией: всплыли шокирующие подробности о жизни внебрачной дочери Агутина

Исполнитель скучает
Шоу-бизнес

Тимати спустил более 20 миллионов на автомобиль для полуторагодовалого сына

В коллекции машин рэпера случилось пополнение

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+