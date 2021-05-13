На юге России погибла студентка из Китая

Всего пять дней не дожила студентка второго курса ИСАА МГУ до своего 25-летия. Девушка приехала учиться в Россию из Китая, а накануне дня рождения поехала отдыхать в Сочи. Остановилась она на Красной поляне.
Известно, что студентка вместе с двумя подругами решила сплавиться на рафте по реке Мзымта. Сопровождал компанию инструктор. В один момент их плавательное средство врезалось в ограждение и перевернулось, передает Life.ru. Две девушки и инструктор смогли выбраться на берег. Студентке из Китая этого не удалось – она погибла.
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