В аэропорту Пулково самолет выкатился за пределы полосы при посадке

В аэропорту Пулково при посадке самолет вологодских авиалиний выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Сообщается, что рейс был технический, на борту помимо экипажа людей не было. В результате инцидента никто не пострадал. Его причины и обстоятельства устанавливаются.
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Ответы фейкам
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