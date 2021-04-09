В аэропорту Пулково самолет выкатился за пределы полосы при посадке

В аэропорту Пулково при посадке самолет вологодских авиалиний выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Сообщается, что рейс был технический, на борту помимо экипажа людей не было. В результате инцидента никто не пострадал. Его причины и обстоятельства устанавливаются.