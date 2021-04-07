Под Саратовом мужчина умер от переохлаждения

В селе Царевщина под Саратовом был найден труп. Следователи не нашли на теле следов насильственной смерти.
Предполагается, что гражданин скончался от переохлаждения. Обстоятельства случившегося выясняются, передает сайт "Подмосковье сегодня".
В селе Царевщина под Саратовом был найден труп. Следователи не нашли на теле следов насильственной смерти.
Предполагается, что гражданин скончался от переохлаждения. Обстоятельства случившегося выясняются, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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