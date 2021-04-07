В Кургане подростка отправили под суд за порчу автобусной остановки

В Кургане студента отправили под суд за совершенное им противоправное деяние. Стало известно, что гражданин разбил стекла на автобусной остановке.
По информации Ura.ru, мотивом акта вандализма стала ссора с приятелем. Подросток признал свою вину.
В Кургане студента отправили под суд за совершенное им противоправное деяние. Стало известно, что гражданин разбил стекла на автобусной остановке.
По информации Ura.ru, мотивом акта вандализма стала ссора с приятелем. Подросток признал свою вину.
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