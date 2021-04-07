При пожаре в доме под Иркутском погибли дети

В Иркутской области произошла трагедия. По информации, появившейся в прессе, при пожаре в жилом доме погибли двое детей.
Во время случившегося взрослые дома отсутствовали, сообщает телеканал "360". Экспертам предстоит выяснить причину возгорания.
В Иркутской области произошла трагедия. По информации, появившейся в прессе, при пожаре в жилом доме погибли двое детей.
Во время случившегося взрослые дома отсутствовали, сообщает телеканал "360". Экспертам предстоит выяснить причину возгорания.
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