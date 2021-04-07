В Пушкине за приготовление еды на Вечном огне задержали женщину

В подмосковном Пушкине сотрудники правоохранительных органов задержали женщину. Сообщается, что гражданка готовила еду на Вечном огне.
По факту случившегося открыто уголовное производство, сообщает Москва 24. Ведется разбирательство.
В подмосковном Пушкине сотрудники правоохранительных органов задержали женщину. Сообщается, что гражданка готовила еду на Вечном огне.
По факту случившегося открыто уголовное производство, сообщает Москва 24. Ведется разбирательство.
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