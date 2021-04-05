В Тайге задержали лидера ячейки "Свидетелей Иеговы"

Оперативники сняли на видео процесс задержания руководителя ячейки запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы*» в городе Тайга Кемеровской области, передает Пятый канал. При помощи техники бойцы спецназа сорвали решетки с окон и вломились в помещение, где укрывался лидер секты.
* Организация запрещена на территории РФ
Популярные темы форума
Убийства в украине
Вы слыхали анекдот?
Выигрыш
русские убивают русских
Похожи на зверей
Какие черты у трусливого человека?
не хочу общаться с соседкой
попрошайки в законе
У УЭФ - а не стоит.