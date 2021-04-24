Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Создателям шоу "Маска" грозит суд Новости сериалов Гороскоп

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Очевидцы рассказали о массовой бойне под Нижним Новгородом

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Очевидцы сообщили о массовом расстреле, который произошел днем 24 апреля в деревне Озерки в Семеновском районе Нижегородской области. По их словам, кто-то убил по меньшей мере 11 человек. Все погибшие могли принадлежать к какой-то секте. Позже в СМИ появилась информация о том, что эти показания не нашли своего подтверждения.

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Автор: 24 апреля 2021, 18:00 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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