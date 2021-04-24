Очевидцы рассказали о массовой бойне под Нижним Новгородом

Очевидцы сообщили о массовом расстреле, который произошел днем 24 апреля в деревне Озерки в Семеновском районе Нижегородской области. По их словам, кто-то убил по меньшей мере 11 человек. Все погибшие могли принадлежать к какой-то секте. Позже в СМИ появилась информация о том, что эти показания не нашли своего подтверждения.
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