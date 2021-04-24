Двое детей утонули на Кузбассе

Прохожий обнаружил тела двух детей в воде искусственного водоема в городе Прокопьевск Кемеровской области. Мужчина вытащил мальчиков на берег, однако к тому моменту они уже не подавали признаков жизни. Врачам оставалось лишь констатировать смерть несовершеннолетних. Погибшим было пять и 11 лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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