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Главу ФСИН Забайкальского края застрелили на охоте

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Днем 24 апреля главу главного управления ФСИН по Забайкальскому краю генерала Евгения Шихова застрелили во время охоты. Трагедия произошла в поселке Урульга, когда охотники собрались за одним столом. Огонь открыл егерь, у которого генерал с товарищами остановился. Мужчина задержан. Евгений Шихов погиб на месте, еще один охотник получил ранения, от которых скончался позже.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Автор: 24 апреля 2021, 17:47 Источник: телеграм-канал Baza • Требует проверки

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