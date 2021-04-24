На деревенском кладбище под Петербургом мужчина застрелил могильщика

Сотрудники полиции экстренно выдвинулись на деревенское кладбище поселка Черенцово вощле города Кириши в Ленинградской области. Где-то среди могил окопался стрелок. Мужчина убил одного могильщика, когда те копали яму. Остальным удалось сбежать. Подробности трагедии устанавливаются.
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