В Бурятии туристы попали под лавину

В Бурятии произошел инцидент, который мог обернуться серьезными последствиями. По информации прессы, несколько туристов попали под лавину.
Свидетели произошедшего успели зафиксировать данный случай на камеру. Известно, что люди не пострадали. Виновником инцидента называют водителя снегохода, пишет Пятый канал.
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