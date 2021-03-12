В Калмыкии после смерти трех человек в доме престарелых возбудили уголовное дело

В Калмыкии открыто уголовное производство по факту смерти трех человек в доме престарелых. Уточняется, что граждане скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Следствие установило, что ряд сотрудников заведения, у которых были явные симптомы ковида, продолжили работать. Это привело к вспышке инфекции и смертям, передает RT.
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