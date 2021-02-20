Во Владивостоке чиновника нашли мертвым в собственном кабинете

Во Владивостоке руководитель управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти городской администрации Александр Скорляков был найден мертвым на своем рабочем месте, передает "Царьград". Обстоятельства обнаружения тела указывают на то, что чиновник мог совершить суицид. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться следствию.
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