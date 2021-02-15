В Челябинске трамвай протащил мужчину по земле

В Челябинске с российским гражданином произошел неприятный инцидент. Уточняется, что ногу мужчины зажало при выходе из трамвая.
По данным Пятого канала, из-за случившегося гражданина протащило по земле. К счастью, пострадавший не получил серьезных травм.
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