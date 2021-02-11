Общественник о коррупции в окружении губернатора Коновалова: Люди уже не удивляются

Скандалы вокруг администрации губернатора Хакасии Валентина Коновалова не утихают. Накануне был задержан внештатный советник главы региона, депутат Заксобрания Красноярского края Евгений Козин. Следственный комитет установил его причастность к коррупции. В самой Хакасии уже не удивляются очередному уголовному делу в окружении губернатора. По словам местных общественников, коррупцию в региональных органах власти люди начинают воспринимать как закономерность.



Козина обвиняют в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере заместителю руководителя департамента муниципального имущества Красноярска. Спецоперацию силовиков сопровождало подразделение ФСБ. В служебном кабинете чиновника и по месту его жительства прошли обыски.

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Информация о задержании внештатного советника Коновалова получила большой общественный резонанс. Очередной коррупционный скандал в окружении главы Хакасии комментируют на федеральном и региональном уровнях.

Коррупционные истории продолжатся до тех пор, пока не буду приняты меры, комментирует член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. "Политическая интрига, которая есть на сегодняшний момент, порождает у окружения главы региона ощущение безнаказанности", – считает он.

Любой коррупционный скандал с руководителем региона дискредитирует власть в целом, подчеркнул Кабанов. "Кого знает человек, особенно в глубинке? Президента и губернатора", – отметил член совета.

Коррупционные скандалы в окружении Валентина Коновалова жители Хакасии уже воспринимают как закономерность, сказал в беседе с "Дни.ру" общественный деятель Александр Мяхар. "Во время избрательной кампании нынешнего губернатора было очевидно, что произойдет с республикой в дальнейшем. На агитацию ушло огромное количество средств: агитки были на частных домах, множество билбордов. Теперь деньги надо отрабатывать", – подчеркнул общественник.

По его словам, с первых месяцев губернаторства Коновалова начали появляться сообщения о незаконных разработках, исследованиях по добыче золота, происходили странные дела с вырубкой леса. "Мы видели арест заместителя губернатора Сергея Новикова, который попался на взятке, чехарду увольнений министров, срыв нацпроектов", – рассказал Мяхар.

Он отметил, что в прошлом году возбудили уголовные дела в связи с проблемами при строительстве школ и детских садов. "Недавно возбуждено уголовное дело по обеспечению жильем детей сирот", – расскаpал общественник.

"Это уже не является неожиданностью, люди в республике начинают воспринимать это как закономерность. Это тенденция власти Коновалова. Мы можем только предполагать, какие еще появятся схемы и фигуранты. Но то, что они будут появляться дальше, сомнений не возникает", – заключил Мяхар.